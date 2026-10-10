Наступний за 130 км: FT оцінив зміну тактики повітряних атак росіян по Україні

Удари по мостах Києва можуть ускладнити життя сотням тисяч людей. Пошкодження навіть одного мосту може порушити постачання цивільних і військових вантажів.

Росія розширила перелік цілей для повітряних атак по Україні: від ударів переважно по енергетичній інфраструктурі, до атак на транспортну інфраструктуру, які складніше замінити і яка відіграє ключову роль у повсякденному житті.

Видання Financial Times нагадало слова президента Володимира Зеленського про те, що російський диктатор Володимир Путін наказав військовому командуванню ігнорувати будь-які правила ведення війни. Це призвело до різкого збільшення кількості ударів по цивільних об’єктах, мета яких – перехопити ініціативу у війні. Навмисні атаки на цивільну інфраструктуру є воєнним злочином відповідно до міжнародного права.

Видання зазначило, що удари по мостах Києва оголили залежність столиці від невеликої кількості переправ між двома берегами Дніпра. Пошкодження навіть одного мосту може порушити постачання цивільних і військових вантажів, а також ускладнити пересування екстрених служб.

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Для майже 4 млн жителів Києва є лише 8 мостів, що сполучають правий і лівий береги столиці. Ними пересуваються автомобілісти, пішоходи, пасажири метро та залізниці, а також вантажівки й інший транспорт, який забезпечує життєдіяльність країни.

Якщо рух мостами доводиться перенаправляти, наступною переправою через Дніпро на північ від столиці стає Київська ГЕС, яка водночас виконує функцію мосту. Вона розташована приблизно за 16 км від Північного мосту. У протилежному напрямку найближчою переправою є Канівська ГЕС – приблизно за 130 км від Південного мосту.

Видання зазначило, що пошкодження мостів внаслідок російських ударів поки що мінімальні і не призведуть до обвалу. Але ситуація може змінитись.

Як зазначила аналітикиня американської організації Acled Тетяна Гав'юк, "тривалі прямі атаки зрештою можуть порушити цілісність мостових конструкцій і призвести до частіших або триваліших перекриттів":

"Такі перебої можуть мати значні соціально-економічні наслідки, адже сотні тисяч людей залежать від мостів, щоб дістатися до роботи, навчальних закладів, медичних установ та інших об’єктів, необхідних для повсякденного життя".

У зв'зку з цим видання зазначило, що Москва дедалі частіше застосовує свої реактивні безпілотники, протидіяти яким Україні складно через обмежені можливості.

"Тепер ці дрони атакують цілодобово, обираючи цілями великі підприємства, центри обробки даних, залізничну інфраструктуру, медичні заклади та густонаселені житлові райони", - констатувало видання.

Удари Росії по мостах у Києві

1 жовтня російський дрон влучив у Південний міст у Києві - саме в цей момент по ньому на відкритому відрізку шляху проїжджав потяг метро.

Наступного дня росіяни вдарили по Північному мосту, пошкодивши його. На деякий час рух мостом перекривали.

Економіст Олег Пендзин вважає, що зведення понтонних переправ та будівництво відповідної розв’язки буде набагато дорожчим рішенням, ніж посилення протиповітряної оборони, яка захистить мости від ворожих дронів.

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