ЄС закупив рекордний обсяг російського СПГ попри підготовку до заборони імпорту

Імпорт російського СПГ із "Ямалу" до Європи в січні–вересні зріс на 9,5%.

Європа заплатила 7,88 млрд євро за російський арктичний газ за дев’ять місяців 2026 року, попри плани повністю відмовитися від його імпорту з 2027 року, пише Euronews.

За даними німецької неурядової організації Urgewald, за цей період європейські порти прийняли рекордні 12,18 млн тонн скрапленого природного газу (СПГ) із російського проєкту "Ямал СПГ".

Імпорт російського СПГ із "Ямалу" до Європи в січні–вересні зріс на 9,5% порівняно з аналогічним періодом минулого року. На європейські порти припало 85% усіх зафіксованих постачань із цього проєкту.

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У вересні основним покупцем стала Франція, на яку припала майже три чверті поставок російського СПГ до ЄС. Поставки також отримували Нідерланди та Португалія.

Євросоюз уже тривалий час намагається зменшити залежність від російських енергоносіїв. На початку 2026 року Брюссель запровадив обмеження на укладання нових контрактів на постачання російських енергоресурсів, а з 1 січня 2027 року має набути чинності повна заборона на імпорт російського СПГ.

Однак перші обмеження не зупинили торгівлю. Заборона на імпорт газу за чинними короткостроковими контрактами набула чинності 25 квітня, проте у вересні постачання становили близько 792 тис. тонн – трохи більше, ніж рік тому.

До запровадження повного ембарго закупівлі російського газу продовжуватимуть приносити Москві доходи, які допомагають фінансувати війну проти України.

За словами представника Urgewald Себастьяна Реттерса, справжнім випробуванням для проєкту "Ямал СПГ" стане початок відмови ЄС від російського газу у 2027 році. Це може помітно скоротити експорт через ускладнення логістики.

Urgewald закликає ЄС використати майбутній, 22-й пакет санкцій, щоб закрити лазівки, які дають змогу Росії продовжувати експорт арктичного СПГ.

Особливу увагу пропонується приділити спеціалізованим танкерам льодового класу Arc7, необхідним для перевезення газу з Арктики, а також послугам, які забезпечують їхню роботу. Обмеження на використання цих суден можуть суттєво ускладнити експорт. Водночас європейські порти залишаються зручним напрямком для російських постачальників завдяки відносно короткому маршруту та можливості швидко повертати танкери до місця завантаження.

"ЄС не повинен пасивно чекати набуття чинності ембарго у 2027 році. Наступний пакет санкцій має закрити решту лазівок, передусім тих, які дають змогу працювати незамінному флоту танкерів Arc7", – йдеться в заяві Urgewald.

Водночас додаткові обмеження потребуватимуть узгодження між ЄС та його державами-членами і можуть ускладнити закупівлі газу напередодні зими. Це особливо важливо на тлі низьких запасів у європейських сховищах і ризику додаткових перебоїв із постачанням СПГ із Близького Сходу.

США також можуть обмежити постачання російського СПГ до Європи ще до того, як Євросоюз повністю заборонить його імпорт у 2027 році. Відповідні повноваження передбачає закон Ліндсі Грема.

До 18 жовтня адміністрація Дональда Трампа має скласти список суден, які перевозять російський СПГ. Після цього проти них можуть запровадити санкції, якщо президент США не зробить винятків.

Втім, автоматичної заборони на постачання російського газу з цієї дати не буде. Усе залежатиме від рішення Трампа, який може дозволити суднам продовжувати роботу.

За словами Реттерса, до набуття чинності ембарго ЄС у 2027 році постачання газу з російського проєкту "Ямал СПГ" значною мірою залежатимуть від рішень американського президента.

Відмова ЄС від російського газу - головні новини

У січні Європейська Рада ухвалила рішення, яке передбачає остаточну поетапну заборону імпорту російського трубопровідного та скрапленого газу до ЄС. Повна заборона на імпорт скрапленого газу набере чинності з початку 2027 року.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявляла, що наразі імпорт російського газу до Європи скоротився з 45% до 12%, і "буде скорочений до нуля до кінця наступного року".

За даними Politico, запаси газу в європейських сховищах нині перебувають на історично низькому рівні. Війна в Ірані порушує глобальні постачання газу, що може обернутися для Європи високими цінами на енергоносії взимку.

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