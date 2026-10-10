У Києві через атаку Росії зупинилося метро

Причиною стала нестача електроенергії в системі.

Російські окупанти завдали дронового удару по Києву. Про це повідомив міський голова Віталій Кличко.

"У Соломʼянському районі падіння, попередньо, уламків БпЛА на 25-поверховий житловий будинок. Екстрені служби прямують на місце. Також у Солом’янському районі уламки влучили в 8-поверхову офісну будівлю", – написав Кличко.

Кличко також додав, що через пошкодження енергооб'єкта, в Київській області погіршилася ситуація з енергозабезпеченням столиці. Крім того, у Києві також є перебої з водопостачанням. Наразі фахівці працюють над відновленням подачі води.

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Водночас КМДА повідомила, що внаслідок нестачі електроенергії, в столиці призупинено роботу метрополітену.

"Через зникнення напруги від зовнішніх живлячих центрів у метрополітені тимчасово призупинено рух поїздів і роботу ескалаторів", – повідомили в КМДА.

Інші удари РФ

Нагадаємо, 10 жовтня російські загарбники завдали удару КАБами по Запоріжжю. За даними місцевої влади, 12 людей загинуло, серед них троє – дітей. Ще 16 осіб дістали поранення. Повідомляється, що КАБи влучили в триповерхівку, в якій повністю було зруйновано цілий під’їзд. Крім того, були пошкоджені інші будівлі та приватні будинки.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на російський удар, зазначивши, що таким чином, РФ фактично подякувала США за зняття санкцій на експорт свого дизелю. Він також додав, що наразі невідома доля ще 12 людей.

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