'Росія подякувала за зняття санкцій': Зеленський відреагував на удар по Запоріжжю (фото)

Загалом він зазначив, що вночі під ударами були 13 українських областей, внаслідок чого є руйнування житлових будинків, інфраструктури, залізниці.

Росіяни скинули п’ять КАБів на житлові будинки у Запоріжжі, таким чином, подякувавши за зняття санкцій США на експорт свого дизелю.

Таку заяву зробив президент Володимир Зеленський коментуючи удар по місту.

"Сьогодні Росія подякувала за зняття санкцій на експорт дизелю, скинувши п’ять КАБів на житлові будинки у Запоріжжі. Станом на зараз відомо про 12 загиблих, серед них три дитини", - написав президент.

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Він додав, що ще 14 людей поранені.

"Стан двох із них важкий – лікарі борються за їхні життя. З’ясовується інформація про ще 12 людей", - додав глава держави.

Загалом він зазначив, що вночі під ударами були 13 українських областей, внаслідок чого є руйнування житлових будинків, інфраструктури, залізниці.

"Ця ніч стала ще одним підтвердженням, що в Росії сприймають будь-яке послаблення тиску як сигнал, що воювати далі нібито можна, що скидати бомби на міста нібито можна. Потрібні інші сигнали. Росія повинна зрозуміти, що війну треба зупиняти, і для цього вона повинна відчувати свої втрати. Зараз саме наша далекобійність це забезпечує. І наші відповіді на російські удари будуть", - пообіцяв Зеленський.

Удар по Запоріжжю

10 жовтня російські війська завдали удару по житловій забудові Запоріжжя. Внаслідок атаки було пошкоджено житловий будинок, виникла пожежа.

Раніше місцева влада повідомляла, про 11 загиблих і 16 поранених.

Рятувальники продовжують розбирати завали та шукати людей, які можуть перебувати під ними.

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