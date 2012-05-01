Під Ізмаїлом знову знайшли "золото гуннів"

Причому на місці, де раніше було виявлено так званий «скарб Аттіли» - вождя гуннів з 434-го по 453 рік, який об'єднав під своєю владою варварські племена від Рейну до Північного Причорномор'я.

Як передає кореспондент УНІАН, за повідомленням «Новинного порталу Ізмаїла», неподалік села Орловка, біля стародавньої дунайської переправи, через яку гунни здійснювали набіги на Візантійську імперію, на місцевості, яку перевіряли неодноразово, буквально на 10-сантиметровій глибині виявлено невелику золоту пластину.

Про того, хто знайшов золоту пластину, а також чи стане артефакт музейним експонатом, поки що не повідомляється.

«Близько 5 років тому тут були знайдені стародавні меч, кинджал, сідло, кінська узда і парадний пояс. Усі прикраси зроблені із золота, срібла і позолоченого срібла зі вставками з ретельно відшліфованих альмандинів (коштовних каменів), виготовлених в одному стилі і складали єдиний гарнітур високого художнього рівня. Такі ювелірні вироби в V ст. н.е. виготовляли тільки в Константинополі, і потрапляли вони до варварів як плата за службу або як відкуп від безперервних набігів», - нагадує портал.

Утім, зібрання стародавніх золотих виробів не поповнили музейну колекцію – один з «чорних» археологів, надав одеським історикам лише фотографії знайдених скарбів. Намагаючись якнайдорожче – не менше ніж за 250 тис дол - продати знайдений скарб, він виставив фотознімки окремих речей в інтернет. Пропонували йому нібито 100 тисяч доларів, проте не сторгувалися. А потім вночі до власника скарбів Атілли навідалися злодії – і скарб зник.

У квітні 2006 року в тутешніх місцях також був знайдений скарб золотих і срібних виробів, що становлять велику історичну і художню цінність. Проте і він, за словами заступника директора Ізмаїльского історико-краєзнавчого музею Придунав'я Світлани Паламарчук, був привласнений «чорними» археологами.

Музейним надбанням стала лише знахідка 2010 року: під час «історико-краєзнавчої екскурсії» на озеро були виявлені дві невеликі золоті накладки для ременя кінської збруї зі вставками з альмандинів», які були виготовлені в епоху Великого переселення народів.