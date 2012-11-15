Тракторист виорав 50-кілограмову авіабомбу
00:39, 15 листопада 2012Разное
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У Черкаській області в селі Добра Маньківського району під час оранки тракторист виявив 250-мм 50-кілограмову авіабомбу часів Другої світової війни.
Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі УМНС в Черкаській області, під час проведення польових робіт тракторист звернув увагу на дивний предмет, який ледь стирчав з землі. Зрозумівши, що це вибухонебезпечний предмет, він зателефонував рятувальникам.
Рятувальники ідентифікували знахідку як 250-мм авіабомбу часів Другої світової війни.
Знешкодженням боєприпасу зайнялися фахівці піротехнічної групи аварійно-рятувального загону спецпризначення УМНС в Черкаській області.
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