19-річний мешканець Кременчука вирушив довкола світу автостопом

Як повідомив кореспонденту УНІАН сам А.Сугонякін, подорож розпочалася з Кременчука.

"Моя подорож здійснюється автостопом, тобто практично без грошей. І подорожуючи так, я показую людям реальну простоту і легкість подорожей, що не залежить від великих фінансів і спорядження", - сказав мандрівник.

А.Сугонякін також розповів: "Мені багато що цікаве: історичні місця, музеї, музичні фестивалі, гори і ліси, пустелі й степи, моря і океани, нові знайомства, релігійні храми і пам'ятники, різного роду містичні місця і багато-багато іншого. Я прагну зробити свою подорож максимально цікавою і захоплюючою!".

Він відзначив, що спочатку поїде до Росії, потім — на південь, до Грузії.

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Жити мандрівник планує у членів товариства Всесвітнього руху «Екокультура» і Служби безплатного проживання.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці березня цього року А.Сугонякін провів експеримент, проживши три дні на острові в межах Києва на річці Десенка без їжі та теплого одягу. Таким чином він готувався до трирічної навколосвітньої подорожі з екологічною місією. У цій подорожі А.Сугонякін планує відвідати 33 країни і встановити там, як символ єдності людей і культур, прапори еко-культуры. Пересуватися з країни до країни він буде на попутному транспорті: автомобілі, кораблі, поїзди і літаки, а ночувати буде у членів товариства Всесвітнього руху «Еко-культура», Служби безплатного проживання Pasporta Servo, товариства Hospitality Club.

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А.Сугонякін заявив, що своїм експериментом хоче прикувати увагу громадськості до необхідності дбайливого ставлення до природних ресурсів і пропаганди еко-культури.