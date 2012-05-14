Перший у світі пам’ятник наплічнику відкрили у Львові

Про це УНІАН повідомили у прес-службі університету.

Як зазначається в повідомленні, непересічна подія зібрала знаних географів, академічну спільноту університету і представників міської влади Львова „під спільним знаменом вшанування символа всіх мандрівників, дослідників і туристів”.

Декан географічного факультету Володимир Біланюк відзначив, що «саме завдяки наплічнику мандрівники всього світу виживали у критичних ситуаціях, а наші студенти долали найбільші вершини України та Європи».

Урочисто відкрили пам’ятник ректор університету Іван Вакарчук, проректор з науково-педагогічної роботи Звенислава Мамчур і голова студентської ради географічного факультету Андрій Мичко.

Після привітання ректора студенти продемонстрували еволюцію наплічників, несучи на спинах зразки спортивного спорядження різних поколінь.

Заступник міського голови Львова з гуманітарних питань Василь Косів зазначив, що такі пам’ятники лише сприяють розвитку інфраструктури львівських вишів й ідеально вписуються у сам дух міста.

«Логічно, що пам’ятник наплічнику з’явився саме у Львові, оскільки за весь час існування нашого міста зараз найбільше людей ходить саме з наплічниками», - зазначив В.Косів.

Кульмінаційним моментом заходу було спільне виконання традиційних пісень туристів – «Я піду в далекі гори» Володимира Івасюка і повстанської «Гей гу, гей га».