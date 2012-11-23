У Тернополі вшанували пам’ять Йосифа Сліпого (фото)

Як передає кореспондент УНІАН, освятив пам’ятний знак Архиєпископ та Митрополит Тернопільсько-Зборівський Василій Семенюк.

«Вірю, що прийде час і церква благословить Йосифа Сліпого святим, бо він є мучеником. 18 років бути в сибірських каторгах і при цьому ще стільки ще багато зробити у світі, побудувати такі собори, які ми освячували після реставрації, побудувати університет. Не перелічити все, що він зробив. Нехай цей пам’ятний знак нагадує нам про тернистий шлях життя та служіння нашого земляка і завжди спрямовує нас до великих Божих справ», – сказав В.Семенюк.

Пам’ятний знак нагадує кардинальський капелюх – символ паломника. На ньому напис – «Пам’ятний знак з нагоди святкування 120-ої річниці від народження Патріарха Йосифа Сліпого».

Встановили знак поруч із мерією на будинку, в якому діє фундація «Справа Патріарха Йосифа».

У відкритті знаку взяли участь міський голова, голова облради, представники духовенства та громадськості.

Довідка УНІАН. Й.Сліпий народився 17 лютого 1892 року у с. Заздрість Теребовлянського району на Тернопільщині. Закінчив Львівську греко-католицьку духовну семінарію та Львівський університет.

30 вересня 1917 року Митрополит Андрей Шептицький висвятив Й. Сліпого на священика, після чого той продовжив навчання в Інсбрукському католицькому університеті (Австрія), де здобув ступінь доктора богословія. Потім навчався у Римі.

У 1925 році призначений ректором Львівської Духовної Семінарії, що в 1929 році була реорганізована у Богословську Академію. 1 листопада 1944 року, після смерті А. Шептицького, Й.Сліпий стає Галицьким Митрополитом.

У квітні 1945 р. був заарештований і військовим трибуналом засуджений до 8 років суворих табірних робіт за контрреволюційну діяльність, шпигунство на користь Ватикану, вороже ставлення до СРСР. У 1953 році був відправлений на 5 років до Сибіру. У 1957 р. дістав 4 роки каторжних робіт.

Під тиском світової громадськості та завдяки старанням Ватикану у січні 1963 року був звільнений з ув’язнення з умовою “безповоротного вигнання з батьківщини”. 9 лютого 1963 р. Й.Сліпий прибув до Риму, де прожив і пропрацював 21 рік.

У 1975 році Верховний Архієпископ офіційно прийняв титул Києво-Галицького Патріарха.

Помер 7 вересня 1984 року в Римі. Похований в криті Собору Св. Софії, а 29 вересня 1992 року, згідно з заповітом, домовину з тілом покійного перевезли до Львова і захоронили в крипті Собору Св. Юра поруч з А. Шептицьким.