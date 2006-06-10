Жінка народила, переживши клінічну смерть

У суботу вранці в одному з міланських госпіталів 38-річна жінка, переживши клінічну смерть, народила дитину. Як повідомило агентство АНСА, клінічна смерть настала в матері, коли вона була на 17-му тижні вагітності. Дівчинка вагою 713 грамів з`явилася на світ після кесарева розтину на 29-му тижні.

Лікарі стверджують, що жодних особливих проблем, окрім недоношеності, у новонародженої немає.

РІА "Новости"