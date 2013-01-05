Пасажир не пустив п'яного льотчика до штурвала

Про це повідомляє телеканал CNN з посиланням на представника аеропорту.

Прибувши на місце, поліцейські зробили тест на алкоголь, який виявився позитивним. Пілота зняли з рейсу і відправили до лікарні для підтвердження результатів, а літак, на борту якого перебували 53 пасажири, вилетів до Нью-Йорка після зміни екіпажу.

"Ми співпрацюємо з поліцією і проводимо внутрішнє розслідування", - повідомив представник авіакомпанії.

Згідно із статутом компанії, пілот цивільної авіації не має права сідати за штурвал раніше як за вісім години після вживання алкогольних напоїв. Концентрація алкоголю в крові не повинна перевищувати 0,4 проміле.