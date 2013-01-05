Пасажир не пустив п'яного льотчика до штурвала
01:35, 05 січня 2013Разное
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Регулярний рейс з Міннеаполіса авіакомпанії American Eagle був затриманий на 2,5 години після того як пильний пасажир відчув запах алкоголю від пілота.
Про це повідомляє телеканал CNN з посиланням на представника аеропорту.
Прибувши на місце, поліцейські зробили тест на алкоголь, який виявився позитивним. Пілота зняли з рейсу і відправили до лікарні для підтвердження результатів, а літак, на борту якого перебували 53 пасажири, вилетів до Нью-Йорка після зміни екіпажу.
"Ми співпрацюємо з поліцією і проводимо внутрішнє розслідування", - повідомив представник авіакомпанії.
Згідно із статутом компанії, пілот цивільної авіації не має права сідати за штурвал раніше як за вісім години після вживання алкогольних напоїв. Концентрація алкоголю в крові не повинна перевищувати 0,4 проміле.
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