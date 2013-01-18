Автобус «Тернопіль-Червоноград» зіткнувся з вантажівкою: четверо загиблих

У Бродівському районі Львівської області сьогодні, 18 січня, близько 11.20, на об’їзній дорозі міста Броди пасажирський рейсовий автобус, який слідував за маршрутом „Тернопіль-Червоноград”, скоїв зіткнення з вантажним автомобілем „Рено”. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди, за попередніми даними, загинуло четверо людей.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Управління ДАІ у Львівській області, „на даний час відомо про четверо загиблих”.

Наразі немає інформації про те, скільки осіб травмовано та хто став жертвою смертельного ДТП – люди, які перебували в автобусі чи вантажівці.