Невідомі розбили меморіальну дошку Бандери у Здолбунові (фото)

Частина самої дошки, де зображений Бандера, розбита від удару важким предметом, при цьому невідомі зобразили чорною фарбою на стіні поліклініки свастику.

7 березня працівники поліклініки повідомили про інцидент в міліцію. Оперативники прибули на місце разом з працівниками СБУ.

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Єдиний у Рівненській області пам'ятник Бандері, встановлений в Здолбунові, не постраждав.

Меморіальну дошку Бандері було встановлено у Здолбунові 2008 року.