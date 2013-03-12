Невідомі розбили меморіальну дошку Бандери у Здолбунові (фото)
00:05, 12 березня 2013Разное
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Невідомі розбили меморіальну дошку лідеру ОУН Степану Бандері на будинку районної поліклініки у Здолбунові.
Розбита меморіальна дошка Степану Бандері на будівлі районної поліклініки у м. Здолбунів (Рівненська обл.), 11 березня 2013 р. (усі фото)
Частина самої дошки, де зображений Бандера, розбита від удару важким предметом, при цьому невідомі зобразили чорною фарбою на стіні поліклініки свастику.
7 березня працівники поліклініки повідомили про інцидент в міліцію. Оперативники прибули на місце разом з працівниками СБУ.
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Єдиний у Рівненській області пам'ятник Бандері, встановлений в Здолбунові, не постраждав.
Меморіальну дошку Бандері було встановлено у Здолбунові 2008 року.
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