"Свобода" вважає пошкодження пам'ятників Бандері та Шухевичу помстою за Леніна
ВО «Свобода» вважає пошкодження пам’ятників провіднику ОУН Степану Бандері та головному командиру УПА Роману Шухевичу помстою антиукраїнських сил.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі львівської міської організації ВО «Свобода».
«Ми переконані, що це акт помсти антиукраїнських політичних сил у відповідь на демонтаж свободівцями пам’ятників кату українського народу Лєніну в центрі та на сході України», - сказав голова фракції ВО «Свобода» у Львівській міській раді Маркіян Лопачак.
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«Сьогодні стало відомо, що вночі вандали пошкодили барельєф біля музею головного командира УПА Героя України Романа Шухевича в Білогорщі. А 6 березня вночі вчинено наругу над пам’ятником провідникові ОУН Героєві України Степанові Бандері у Волі-Задеревацькій Стрийського району. Є підстави вважати, що ці злочини – ланки одного ланцюга, і зловмисники свідомо зазіхають на пам’ять про українських героїв», - сказав голова Львівської обласної ради Петро Колодій (ВО «Свобода»).
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Він звернувся до керівництва міліції та СБУ у Львівській області з вимогою негайно розслідувати ці злочини, а також закликав місцеві органи влади подбати про охорону пам’ятних місць, пов’язаних з національно-визвольною боротьбою українського народу.