"Свобода" вважає пошкодження пам'ятників Бандері та Шухевичу помстою за Леніна

Про це УНІАН повідомили у прес-службі львівської міської організації ВО «Свобода».

«Ми переконані, що це акт помсти антиукраїнських політичних сил у відповідь на демонтаж свободівцями пам’ятників кату українського народу Лєніну в центрі та на сході України», - сказав голова фракції ВО «Свобода» у Львівській міській раді Маркіян Лопачак.

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«Сьогодні стало відомо, що вночі вандали пошкодили барельєф біля музею головного командира УПА Героя України Романа Шухевича в Білогорщі. А 6 березня вночі вчинено наругу над пам’ятником провідникові ОУН Героєві України Степанові Бандері у Волі-Задеревацькій Стрийського району. Є підстави вважати, що ці злочини – ланки одного ланцюга, і зловмисники свідомо зазіхають на пам’ять про українських героїв», - сказав голова Львівської обласної ради Петро Колодій (ВО «Свобода»).

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Він звернувся до керівництва міліції та СБУ у Львівській області з вимогою негайно розслідувати ці злочини, а також закликав місцеві органи влади подбати про охорону пам’ятних місць, пов’язаних з національно-визвольною боротьбою українського народу.