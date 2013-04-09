Автобус з пасажирами перекинувся на Черкащині

Внаслідок ДТП водій та троє пасажирів отримали тілесні ушкодження.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі УДСНС в Черкаській області, водій пасажирського автобуса ПАЗ, не впорався з керуванням, внаслідок чого автобус з’їхав у кювет та перекинувся. В салоні автобуса, який рухався за маршрутом №119 «Черкаси - Дитячий санаторій», крім водія знаходилося 6 пасажирів. Водій та двоє пасажирів, які внаслідок ДТП отримали тілесні ушкодження, від госпіталізації відмовились. 33-річну пасажирку, яка отримала черепно-мозкову травму та переломи верхніх кінцівок (її затиснуло кузовними елементами автобуса), вдалось швидко звільнити та госпіталізували до лікарні.

За попередньою інформацією, причиною ДТП стала несправність рульового механізму в автобусі.