Іван Ургант вибачився в ефірі Першого каналу

"По-перше, я хочу вибачитися, попросити вибачення у всіх жителів України і у всіх, кого зачепив мій вислів необережний у телевізійній передачі "Смак".

Повірте, я дійсно нікого не хотів цим образити, я просто сказав дурість, не подумавши. І навіть не міг припустити, що в гумористичній програмі, програмі, в якій я взагалі ніколи ні про що не кажу всерйоз, сказана мною невдалий жарт може викликати таку гостру реакцію в Україні, в країні, яку я дуже люблю ", - сказав він в ефірі програми "Вечірній Ургант" (відео).

"Повірте, я зовсім не вкладав в цю дурну фразу той жахливий і шовіністичний зміст, який побачили деякі. І поготів не міг уявити, що ця ситуація здатна спровокувати міжнародний скандал" - додав він.

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У своєму мікроблозі в Twitter Ургант раніше вже вибачився перед усіма українцями і назвав свій коментар в передачі "недоречним", проте представник МЗС України заявив, що цей запис "важко назвати вибаченням".