Україна чекає від російського ТБ оцінки «жарту» Урганта

Міністерстві закордонних справ України очікує від російського “Першого каналу” оцінки висловлювання російського телевізійного ведучого Івана Урганта.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав на брифінгу в. о. директора Департаменту інформаційної політики МЗС України Євген Перебийніс.

“Ми взяли до уваги нібито вибачення, яке він опублікував у соціальній мережі. Ми закликаємо “Перший канал” дати належну оцінку цьому інциденту”, - сказав Є.Перебийніс.

Він також повідомив, що цей заклик МЗС до “Першого каналу” був доведений Посольством України в Росії до керівництва цього каналу.

“Поки що я не бачив, щоб керівництво каналу на офіційному рівні прокоментувало цей інцидент і дало йому належну оцінку”, - сказав Є.Перебийніс.

Як повідомляли ЗМІ, І.Ургант в ефірі кулінарної телепрограми «Смак» під час приготування страви сказав: "Я порубав зелень, як червоний комісар жителів українського села". Кінодраматург і актор Олександр Адабашьян, який також брав участь у зйомках передачі, підіграв І.Урганту, зазначивши, що "струшує останки жителів з ножа".

Згодом І.Ургант вибачився за свій невдалий жарт.

"Я прошу вибачення в усіх жителів України, яких зачепив мій недоречний коментар в останньому випуску програми Смак", - написав І.Ургант у своєму Twitter.

Крім того, він пожартував, що як самопокарання зобов’язався готувати у цій передачі лише борщ, вареники, галушки по 2018-й рік включно. "А усіх народжених у мене з цього моменту дітей, незалежно від статі, називати Богдан», - додав він.