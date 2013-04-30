Мер визнав програш і віддав пляшку віскі опозиції

Як передає кореспондент УНІАН, про це Г. Мінаєв написав на своїй сторінці у мережі Фейсбук.

"Вийшла, правда, накладка. Я обіцяв із запасів виграного парі з Миколою Клочко (голова обласної організації партії «Фронт змін» у Сумській області – УНІАН). Але виявилося, що цього прекрасного односолодового шотландського віскі в моїх запасах вже не виявилося. Випили, блін... Тому, дав команду водію швидко купити "заміну" - 4,5 літри "Red Label". Представник Олега В'ячеславовича (О. Медуниці – УНІАН) заміною залишився дуже задоволений!!!", - написав Г. Мінаєв.

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Як повідомляв УНІАН, раніше Г. Мінаєв уклав парі на пляшку віскі, що в мітингу опозиції в рамках акції "Вставай, Україно!" візьмуть участь не більше 1217 людей. За різними оцінками в Сумах на мітингу акції "Вставай, Україно!" у суботу, 27 квітня зібралося від 5 до 8 тисяч осіб, а за даними обласного УМВС – 1,8 тис.