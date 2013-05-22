Рятувальники зняли чоловіка та жінку зі стінки кар'єра

Як повідомили УНІАН у Центрі пропаганди Головного управління Держслужби з питань надзвичайних ситуацій у Донецькій області, в Радянському районі Макіївки (кар'єр селища Нижня Кринка), на прохання місцевих жителів рятувальники зняли двох людей з обриву заввишки 60 метрів, які піднялися вгору до позначки 45 метрів і не могли самостійно спуститися.

Рятувальники за допомогою альпіністського спорядження підняли потерпілих - 39-річну мешканку міста Єнакієвого і 32-річного жителя міста Артемівська нагору кар'єра. Потерпілих було спущено на землю, після надання першої медичної допомоги від госпіталізації вони відмовилися.

Від Головного управління Держслужби з питань надзвичайних ситуацій у Донецькій області залучалося 1 одиниця техніки і 5 осіб особового складу.