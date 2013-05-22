Поштовий голуб з Бельгії пішов з молотка за $400 тис

Як повідомляє РИА Новости з посиланням на інтернет-портал газети Guardian, виставлені на торги птахи належали бельгійцю Лео Еремансу, який займається розведенням поштових голубів для участі у голубиних "перегонах".

Найдорожчим спортивним птахом у світі став однорічний голуб Болт, названий на честь олімпійського чемпіона зі спринту Усейна Болта. Птаха за рекордну суму придбав китайський бізнесмен. Попередній рекордсмен був проданий торік за 332 тисячі доларів, також китайському любителю птахів. Примітно, що дев'ять з десяти найдорожчих птахів були продані в Китай або на Тайвань.

Болт буде використовуватися виключно для розведення голубів - він, за словами виконавчого директора аукціонної майданчики PIPA (Pigeon Paradise), "вже здійснив свій останній виліт на змаганнях".

Голуб має прекрасний родовід - його батьки були придбані за 237 тисяч доларів.

Ереманс, якому виповнилося 66 років, вирішив продати своїх вихованців через проблеми зі здоров'ям: чоловікові стало занадто важко доглядати за великою зграєю.