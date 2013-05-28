У Криму вперше народився жираф

Як повідомила кореспонденту УНІАН по телефону дружина власника парку Олега Зубкова Оксана, малюка, який народився у привезених до Криму з Танзанії Леді й Красавчика, назвали Занзібар.

«Народився перший жираф у незалежній Україні. Єдине народження в радянській Україні було в Харківському зоопарку», - сказала Зубкова.

Зріст Занзібара близько 1 метра 70 сантиметрів, вага - 55 кілограмів.

«Малюк почувається добре. Мама швидко його привела до тями після народження, вилизувала. Найголовніше – годує», - сказала Зубкова.

Як повідомляв УНІАН, сафарі-парк відкрився 21 квітня 2012 року в Білогірському районі АРК.