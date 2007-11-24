На шахті ”Краснолиманська” у Донецькій області стався обвал

У Донецькій області на шахті "Краснолиманська" стався обвал.

Як повідомили УНІАН у Центральному штабі державної воєнізованої гірничо-рятувальної служби в Донецьку, сьогодні вранці на шахті "Краснолиманська" в м. Родинське, в забої тупикової частини конвейєрного ходку західної лави, на горизонті 845 метрів стався обвал 3-4 метрів виробки. При цьому ніхто з гірників робочої зміни не постраждав.

На шахту прибули три відділення гірничорятувальників для обстеження аварійної виробки.