На Харківщині перекинувся Lexus: одна людина загинула, семеро отримали травми

15:06, 10 червня 2013
Разное
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Поблизу села Колесніки Зміївського району Харківської області внаслідок аварії одна людина загинула, ще семеро отримали травми.

Увага ДТП

Як повідомили УНІАН у обласному управлінні ДАІ, аварія сталася на 1 км автодороги Зміїв – Мерефа.

29-річний водій автомобіля Lexus, рухаючись з боку Зміїва в напрямку Мерефи, не вибрав безпечну швидкість руху та, не впоравшись з керуванням, допустив перекидання автомобіля в правий по ходу руху кювет.

Внаслідок ДТП 22-річна пасажирка автомобіля від отриманих травм загинула на місці пригоди, а водій та шість пасажирів з тілесними ушкодженнями були доставлені до Харківської обласної клінічної лікарні.

За фактом аварії проводиться розслідування.

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