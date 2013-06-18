Виробництво легковиків в Україні скоротилося на 59%

Порівняно з травнем 2012 року, випуск легкових автомобілів минулого місяця впав на 52,2% - до 3,2 тис. одиниць.

У січні-травні 2013 року також скоротилося виробництво вантажних автомобілів до січня-травня 2012 року на 58,8% - до 589 одиниць.

При цьому в травні поточного року виробництво вантажних автомобілів скоротилося порівняно з травнем минулого року на 36,2% - до 171 одиниці.

Як повідомляв УНІАН, виробництво легкових автомобілів в Україні в січні-квітні цього року порівняно з аналогічним періодом 2012 року скоротилося на 71,2% - до 9,3 тис. одиниць

Порівняно з квітнем 2012 року випуск легкових автомобілів минулого місяця впав на 55,4% - до 2,9 тис. одиниць.

У січні-квітні 2013 року також скоротилося виробництво вантажних автомобілів до січня-квітня 2012 року на 64% - до 418 одиниць.

При цьому в квітні поточного року виробництво вантажних автомобілів скоротилося порівняно з квітнем минулого року на 51,1% - до 108 одиниць.

Довідка УНІАН. Найбільшими виробниками легкових автомобілів і автобусів в Україні є корпорація «УкрАВТО» (Запорізький автомобілебудівний завод), корпорація «Богдан», «Єврокар», Корпорація «АІС» («КрАСЗ»), корпорація «Еталон» (Чернігівський автозавод і Бориспільський автозавод).

За підсумками 2012 року виробництво легкових автомобілів в Україні в умовах відсутності держпідтримки й слабкого автокредитування, за даними Держстату, скоротилося на 28,5% - до 69,7 тис. одиниць. При цьому виробництво вантажних автомобілів минулого року скоротилося порівняно з 2011 роком на 7,1% - до 2 936 одиниць, а випуск автобусів упав на 14,4% - до 3 206 одиниць.