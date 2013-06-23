У зіткненні Жигулів і Range Rover загинули три людини

У суботу о 19.30 у Білоцерківському районі Київської області на 98-му км автошляху Київ - Одеса зіткнулися автомобілі ВАЗ-2107 та Range Rover.

Внаслідок дорожньо-транспортної події загинуло троє осіб, у тому числі двоє дітей (2001 та 2005 р.н.), поповідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

На місці події працювала оперативна група Головного управління ДСНС у Київській області.

За фактом події правоохоронні органи проводять розслідування.