Власники катерів мають перескласти на нові документи

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Міністерства інфраструктури.

Згідно з повідомленням, в Україні вперше вводиться єдиний порядок видачі посвідчень судноводіїв маломірних суден, що здійснюють плавання на внутрішніх водних шляхах України.

За результатами перевірки видаватиметься документ єдиного зразка, що підтверджуватиме право на керування судном.

«Ми повинні встановити високі стандарти професіоналізму й відповідальності судноводіїв, оскільки їхні навички й уміння - це не лише їхня особиста безпека, але й безпека людей, які знаходяться на таких суднах, і тих, хто знаходиться в акваторіях малого судноплавства. Питання безпеки такого судноплавства буде у фокусі підвищеної уваги нашого міністерства й відповідних служб упродовж усього періоду літнього відпочинку громадян України і гостей нашої країни», - цитує прес-служба слова міністра інфраструктури Володимира Козака.

За інформацією міністерства, порядок видачі посвідчень судноводія маломірного судна поширюється на всіх судноводіїв МС, за винятком тих, які виконують службові обов'язки під військово-морським прапором України; на риболовецьких суднах, зайнятих промисловою діяльністю, і тих, які використовують малі судна виключно в спорті та спортивному туризмі.

Порядком передбачено проходження спеціальної теоретичної та практичної підготовки в схвалених навчально-тренажерних закладах (НТЗ), перелік яких затверджується міністерством.

Для кандидатів, які мають чинні кваліфікаційні документи судноводія, порядком передбачено можливість отримати посвідчення за результатами співбесіди.

Довідка УНІАН. Мале судно - судно, найбільша довжина корпусу якого 20 метрів і менше, за винятком буксирів, штовхачів, криголамів, суден, що перевозять більше 12 пасажирів, вантажних суден, плавкранів і суден технічного флоту.