Крістіна Агілера знялася оголеною на 7 місяці вагітності (фото)

Крістіна Агілера знялася оголеною для журналу Marie Claire. В інтерв`ю журналові 26-річна співачка, яка 2005 року вийшла заміж за Джордана Братмана, розповіла, що дізналася про свою вагітність під час туру під назвою Back to Basics, повідомляє ФактNEWS з посиланням на АР.

"Ми планували зачати дитину після туру. Я припинила приймати пігулки, не знаючи, скільки часу знадобиться, щоб завагітніти... І тут несподівано це відбулося", - говорить вона.

Агілера розповіла, що під час туру вона дуже нервувала: "Адже багато чого може трапитися, можна посковзнутися, впасти. Я не збиралася піддавати небезпеці свою дитину заради шоу".

Попри те, що Агілера дізналася про свою вагітність давно, вона підтвердила це лише на початку листопада в інтерв`ю британському журналу Glamour.

За її словами, вона зберігала таємницю заради своїх фанатів. "Я не хотіла хвилювати публіку, інакше б говорили: "Вагітна виступає на сцені. Чи не шкідливо це?"... І таке інше. Через те, що я нічого не говорила, люди думають, що я щось приховую, але це не так. Я просто не давала коментарів".