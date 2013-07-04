Водолази знайшли труп у шахтному відстійнику

Як повідомили УНІАН у прес-службі головного управління ДСНС у Луганській області, вранці у вівторок з шахтного відстійника фахівцями водолазно-рятувальної станції було піднято тіло 34-річного місцевого жителя. Його востаннє бачили на березі водоймища 1 липня.

Відстійник має глибину від 5 до 8 метрів, використовується для технічних потреб і не придатний до купання.