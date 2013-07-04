Водолази знайшли труп у шахтному відстійнику
01:59, 04 липня 2013Разное
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В Антрациті Луганської області в шахтному відстійнику-водоймищі знайдено тіло 34-річного чоловіка.
Як повідомили УНІАН у прес-службі головного управління ДСНС у Луганській області, вранці у вівторок з шахтного відстійника фахівцями водолазно-рятувальної станції було піднято тіло 34-річного місцевого жителя. Його востаннє бачили на березі водоймища 1 липня.
Відстійник має глибину від 5 до 8 метрів, використовується для технічних потреб і не придатний до купання.
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