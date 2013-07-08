В Україні винесли вирок турецькому водію, з вини якого загинуло 5 людей

Як повідомили УНІАН у прес-службі Генеральної прокуратури України, в ході слідства встановлено, що громадянин Туреччини, керуючи автомобілем марки «MAN TGA», на автошляху «Стрий – Тернопіль – Кіровоград - Знам’янка» порушив вимоги Правил безпеки дорожнього руху, не обравши безпечну швидкість руху, не врахувавши вимоги дорожніх знаків та дорожню обстановку, виїхав на зустрічну смугу руху, де допустив зіткнення з автомобілем марки «Renault Duster», який рухався у зустрічному напрямку. Внаслідок ДТП усі 5 осіб, які перебували в салоні легковика, загинули.

В судовому засіданні громадянин Туреччини вину у вчиненні злочину визнав частково та у своїх показах зазначив, що з невідомих причин його автомобіль повело вліво, де сталося зіткнення з іншим автомобілем, йдеться в повідомленні.

Незважаючи на позицію обвинувачуваного, встановлено, що відповідно до висновку судової авто-технічної експертизи, у автомобіля «MAN» несправностей ходової частини, рульового керування та гальмівної системи до моменту зіткнення не було. Таким чином, покази обвинувачуваного щодо технічної несправності його автомобіля не відповідають фактичним обставинам, зазначили в ГПУ.

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Крім того, представник міжнародного транспортно-торгівельного Товариства з обмеженою відповідальністю «ONDER» у повному обсязі визнав позовні вимоги потерпілих на суми 500 та 750 тис. грн.

Як повідомлялося, ДТП за участю вантажівки під керуванням громадянина Туреччини, в якому загинули 5 осіб, сталося 31 грудня 2012 року.