Проїзд через Замковий міст став платним

Про це УНІАН повідомили у прес-службі міської ради.

“Зважаючи на те, що транспортні потоки через Замковий міст щорічно зростають (проведений моніторинг засвідчив – щоденно через міст проїжджає в середньому 3150 автомобілів, у тому числі й рейсові автобуси), що, відповідно, призводить до його пошкодження. Сьогодні задля збереження архітектурної споруди прийнято кардинальне рішення про те, щоб зробити переїзд через міст платним, що автоматично зменшить невпинний рух транспорту”, - говориться у повідомленні.

Розмір плати проїзду через Замковий міст становить 5 гривень.

Як зазначає прес-служба міськради, користуватися спеціальними пластиковими картками для проїзду через міст зможуть усі бажаючі. Заощадити можна буде лише на купівлі карток на півроку чи рік – чим довший термін дії картки, тим дешевше коштуватиме проїзд.

Наразі міська влада вже розпланувала, куди витратить кошти, зароблені на Замковому мосту. Частина з них піде на ремонт Старого міста, зокрема, 20 тис. грн терміново потрібно для Вітряної брами, а коштів у бюджеті немає. Інша частина буде спрямована на пільгові перевезення, які вже більше місяця не здійснюються.