Вночі згорів позашляховик начальника обласного УБОЗу

Як передає кореспондент УНІАН, закарпатські ЗМІ повідомляють, що дана автівка зареєстрована на дружину начальника обласного УБОЗу.

В управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій в Закарпатській області факт повідомлення про загорання автомобіля марки Honda Pilot в Сторожниці підтвердили.

«Повідомлення про загорання автомобіля надійшло до УДСНС у Закарпатській області близько 3.50 ранку», - уточнила речниця управління Наталія Батир.

Вона також повідомила, що о 4.35 пожежникам вдалося повністю погасити вогонь. Крім авто, вогнем пошкоджено також дах житлового будинку, поруч з яким був припаркований автомобіль.

За словами Батир, причини загорання автомобіля встановлюються.

Кому належить автомобіль Honda Pilot в УДСНУ в Закарпатській області не повідомляють, пояснюючи, що факти приналежності авто та причини загорання (з огляду на висновки експертів) повинні встановити в УМВС.

Натомість закарпатські ЗМІ пишуть, що авто належить сім'ї керівника закарпатського УБОЗу та зареєстрований на його дружину.

За даними УДСНС України в Закарпатській області, з початку року в Закарпатській області зафіксовано 52 факти загорання транспортних засобів (у тому числі великогабаритних авто, тракторів тощо).