Від удару блискавки згоріли дві автівки
06:14, 13 липня 2013Разное
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У Березнівському районі Рівненської області від удару блискавки згоріли автомобілі «Mercedes 407» та «Fiat Uno» місцевого підприємця.
Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі головного управління ДСНС України в Рівненській області, автомобілі стояли в приміщенні колишньої тваринницької ферми розміром 15 на 30 квадратних метрів.
Бійці Держслужби повністю ліквідували пожежу за 30 хвилин, але автотранспорт врятувати не вдалося. В результаті пожежі вогонь також знищив дах та перекриття господарської будівлі.
Причину пожежі та завдані нею збитки наразі встановлює слідчо-оперативна група.
Як повідомили кореспонденту УНІАН в прес-службі УМВС в Рівненській області, причиною знищення двох автомобілів розглядається удар блискавки, внаслідок якого й виникла пожежа.
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