Від удару блискавки згоріли дві автівки

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі головного управління ДСНС України в Рівненській області, автомобілі стояли в приміщенні колишньої тваринницької ферми розміром 15 на 30 квадратних метрів.

Бійці Держслужби повністю ліквідували пожежу за 30 хвилин, але автотранспорт врятувати не вдалося. В результаті пожежі вогонь також знищив дах та перекриття господарської будівлі.

Причину пожежі та завдані нею збитки наразі встановлює слідчо-оперативна група.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в прес-службі УМВС в Рівненській області, причиною знищення двох автомобілів розглядається удар блискавки, внаслідок якого й виникла пожежа.