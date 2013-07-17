Жінка знайшла у себе на городі старий склад снарядів

Як повідомили УНІАН в прес-службі головного управління ДСНС України в Рівненській області, 15 липня під час випасання худоби в себе на городі жінка знайшла 4 артилерійські снаряди калібру 76 міліметрів та дві мінометні міни калібру 82 міліметри.

Піротехніками при обстеженні місця знахідки вибухонебезпечних предметів додатково виявлено 29 артилерійських снарядів калібру 45 міліметрів, 6 артилерійських снарядів калібру 76 міліметрів, 2 мінометних мін калібру 81,4 міліметра, одну гранату Ф-1, 4 гранати РГ-42, 20 патронів часів Другої Світової війни. Всього виявлено 68 вибухонебезпечних предметів.