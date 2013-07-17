Позашляховик пробив стіну приватного будинку біля дороги
23:30, 17 липня 2013Разное
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Водій позашляховика влаштував аварію в Харкові, ледь не зрунувавши приватний будинок.
Під час аварії серйозно ніхто не постраждав, водій лише трохи травмував обличчя через подушку безпеки.
Водій виявився тверезим, а аварію пояснив поганим станом дороги.
Пригода сталася вдень у приватному секторі неподалік центру міста.
Від удару всередині будинку обвалилася частина стіни і відірвалася батарея опалення. Тепер жителі планують вимагати через суд, щоб водій заплатив за ремонт.
Водій, зі свого боку, провини не визнає, мовляв, їхав не дуже швидко - зі швидкістю 40 км/год, на свій зелений, а керованість автівка втратила через величезну калюжу та розбиту дорогу, повідомляє ТСН.
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