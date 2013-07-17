Позашляховик пробив стіну приватного будинку біля дороги

Під час аварії серйозно ніхто не постраждав, водій лише трохи травмував обличчя через подушку безпеки.

Водій виявився тверезим, а аварію пояснив поганим станом дороги.

Пригода сталася вдень у приватному секторі неподалік центру міста.

Від удару всередині будинку обвалилася частина стіни і відірвалася батарея опалення. Тепер жителі планують вимагати через суд, щоб водій заплатив за ремонт.

Водій, зі свого боку, провини не визнає, мовляв, їхав не дуже швидко - зі швидкістю 40 км/год, на свій зелений, а керованість автівка втратила через величезну калюжу та розбиту дорогу, повідомляє ТСН.