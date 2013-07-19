Заступник міністра вважає, що автоперевізники накручують ситуацію

Як передає кореспондент УНІАН, про це Демидович заявив журналістам у Миколаєві.

За його словами, вантажоперевізники «накручують» ситуацію.

"Хочу зупинитися на тому злободенному питанні, яке сьогодні значною мірою накручується. Той галас, який піднявся, напевно, має бути, природно, коли 20 років автотранспортні компанії порушували всі можливі норми і возили вантаж з перевантаженням, і необхідно різко виправитися і увійти до русла законодавче... Але ми маємо цей менталітет поламати, і якщо є законодавча база, треба працювати в цьому правовому полі", - сказав заступник міністра.

Він висловив упевненість в тому, що хтось навмисно дестабілізує ситуацію.

"Я упевнений, що галасують ті, хто у даному випадку порушує, більш того, не хотілося б, щоб ця справа переростала в політику, тому що ми маємо займатися справою, а не політикою. Але деякі деструктивні сили не в ту колію це питання спрямовують, збивають з пантелику пересічних жителів, і люди роблять абсолютно неправильні висновки щодо роботи органів державної влади", - сказав Демидович.

Крім того, голова Миколаївської облдержадміністрації Микола Круглов запевнив, що деякі люди навмисно спекулюють на темі протестів перевізників.

"Учора у нас була спроба дестабілізувати ситуацію методом перекриття доріг на під'їзді до Миколаєва. Ми чудово володіємо ситуацією, там знаходилися й ті люди, які були у Врадіївці", - сказав Круглов.

Демидович також запевнив, що Мінінфраструктури зробить все для того, щоб держоргани однаково ставилися у цьому питанні і до державних, і до приватних автопідприємств.

Під час наради в Миколаєві заступник міністра запевнив, що поки не буде вирішено питання з перевантаженням великих вантажівок, не буде якісних автодоріг.

"Якщо ми це питання не вирішимо, хороших доріг не буде", - сказав Демидович.

Як повідомляв УНІАН, 17 липня у Кіровоградській області близько 200 осіб провели акцію протесту проти вибіркового, на їх думку, застосування обмежень вантажопідйомності автотранспорту. Цього самого дня під Миколаєвом аналогічну акцію протесту провели близько 80 осіб на вантажних автомобілях.