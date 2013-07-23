Поїзд на смерть збив жінку
01:31, 23 липня 2013Разное
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У неділю на залізничній станції «Полтава - Київська», швидкий поїзд №179 сполученням «Київ — Полтава» смертельно травмував жінку.
Про це УНІАН повідомили в центрі зв'язків з громадськістю обласного управління ДСНС.
За даними управління, жінка намагалася перейти через колію й потрапила під поїзд. Тіло загиблої направлено в морг Полтави. Розклад руху поїздів не порушувався.
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