Поїзд на смерть збив жінку

Про це УНІАН повідомили в центрі зв'язків з громадськістю обласного управління ДСНС.

За даними управління, жінка намагалася перейти через колію й потрапила під поїзд. Тіло загиблої направлено в морг Полтави. Розклад руху поїздів не порушувався.