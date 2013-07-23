На місці СБУ раніше був монастир (фото)

Як повідомили УНІАН у прес-центрі Служби безпеки України, дошку встановили на фасаді адміністративного будинку СБУ, що на вулиці Володимирській 33, з нагоди відзначення 1025-річчя хрещення Київської Русі. У заході взяли участь керівники вітчизняної спецслужби та столичної влади, урядовці, представники наукової спільноти.

У прес-центрі нагадали, що церква та монастир були збудовані в середині ХІ століття за велінням Великого князя Київського Ярослава Мудрого, сина хрестителя Київської Русі Володимира Великого. Споруди були частиною величного архітектурного ансамблю стародавнього Києва.

Тривалий час про стародавню пам’ятку, зруйновану під час татаро-монгольської навали в середині ХІІІ століття, нагадував пам’ятний знак на розі сьогочасних вулиць Володимирської та Ірининської – так званий «Ірининський стовп». Проте в 1930-ті роки його було демонтовано.

Ініціатива відновити історичну справедливість та увічнити духовну пам’ятку Київської Русі належить Службі безпеки України. Її підтримав Інститут історії Національної академії наук України, а також ієрархи провідних християнських конфесій. Пропозицію щодо увічнення церкви та монастиря Святої Ірини схвалив Президент України Віктор Янукович.

Ескіз меморіальної дошки виконали фахівці Проектного інституту Служби безпеки України. Тексти та зображення, які містить дошка, розроблено та погоджено з урахуванням висновків експертів Інституту історії України та Інституту української мови Національної академії наук України. Зображення Ірининської церкви наведено за реконструкцією видатного дослідника архітектури та мистецтва Київської Русі, доктора архітектури, лауреата Державної премії України в галузі науки і техніки Авсєєва.

Хрест у верхній частині меморіальної дошки за формою наближено до так званого «корсунського хреста», зображеного на саркофагах Х-ХІ століть із Десятинної церкви та Софійського собору.

Нижче текст: «До 1025-річчя хрещення Київської Русі, на пошану предків наших – Великого князя Ярослава Мудрого та його дружини Ірини. Установлено на місці, де в середині ХІ сторіччя Ярослав Мудрий, син хрестителя Київської Русі Володимира Великого, побудував монастир і церкву Святої Ірини».