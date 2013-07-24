Вандали зламали гітару на пам'ятнику Висоцькому (фото)

У скульптури відбита кисть правої руки і пальці на лівій. Вандали також розламали гітару і відкололи фрагмент постаменту. Скалічену скульптуру виявили вранці місцеві жителі, повідомляє краснодарський «Дев'ятий канал».

Особливо неприємно, що це сталося за три дні до річниці смерті артиста.

Пам'ятник Володимиру Висоцькому був урочисто відкритий на лісовій галявині Висоцького в районі популярного туристичного маршруту до Агурських водоспадів в листопаді 2011 року, додає РосБізнесКонсалтинг.