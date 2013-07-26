До Севастополя прибув фрегат ВМС Бразилії (фото)

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-центрі командування Військово-морських Сил Збройних Сил України, корабель пришвартовано біля причалу морського вокзалу ДП «Севастопольський морський торговий порт».

Фрегат перебуватиме в Севастополі з 25 до 29 липня у відповідності до Переліку заходів військового співробітництва Збройних Сил України на червень-липень 2013 року.

У командуванні національних ВМС протокольну зустріч із командиром походу фрегату «Конституція», командувачем надводними силами ВМС ФРБ контр-адміралом Антоніо Режоналдо Понтес Ліма Джуніор, координатором Програми з питань модернізації ВМС ФРБ контр-адміралом Петроніо Аугусту Сікуйра де Агуяар та командиром фрегату «Конституція» капітаном 2 рангу Маркосом У.Д. Абрейра провів начальник штабу - перший заступник командувача ВМС Збройних Сил України контр-адмірал Дмитро Шакуро.

У зустрічі також взяв участь надзвичайний і повноважний посол Бразилії в Україні Антоніо Фернандо Круз де Мелло.

Шакуро наголосив, що прихід фрегату «Конституція» в порт Севастополя є першим таким візитом, і він сприятиме розширенню контактів українських і бразильських військових моряків.

Під час бесіди відбувся обмін думками щодо перспектив співробітництва двох флотів у питаннях протидії піратству на морі, розвитку військово-технічного співробітництва.

Програмою перебування в Севастополі також заплановано відвідування навчально-тренувального центру морських операцій, що функціонує на українському флоті з квітня поточного року на базі Академії ВМС імені П.С. Нахімова, - з метою участі в семінарах із питань проведення доглядових операцій та захисту корабля, відвідування представниками ВМС ЗС України бразильського корабля з питань обміну досвідом із планування та проведення доглядових операцій та участі в морських операціях із підтримання миру.

Своєю чергою, мешканці та гості міста 27 і 28 липня з 11.00 до 13.00 і з 15.00 до 17.00 також матимуть змогу відвідати корабель з екскурсією.