Водій більше доби "тримав оборону", зачинившись з автівці

Як повідомили УНІАН у відділі зв’язків з громадськістю головного управління МВС України, 25 липня у Стрийському районі Львівщини 26-річний мешканець Кам’янка-Буського району заблокувався у салоні свого мікроавтобуса «Фольксваген транспортер», у такий спосіб відмовляючись виконувати вимоги представників виконавчої служби.

25 липня, близько 8-ї години ранку, автомобіль «Фольксваген транспортер», під керуванням жителя Кам’янка-Буського району, після спрацювання системи «Рубіж» зупинили працівники ДАІ на посту Державної автомобільної інспекції в селі Добряни Стрийського району.

Відповідно до чинного законодавства, після того, як спрацювала система «Рубіж», інспектори зобов’язані зупинити і затримати водія автомобіля та повідомити про це виконавчу службу.

Однак, водій категорично відмовився сплачувати штраф і заблокувався в салоні авто, вимагаючи відпустити його „без сплати штрафу”.

Протягом 30 годин водій відмовлявся виходити з мікроавтобуса, ігнорував вимоги представників виконавчої служби сплатити штраф у розмірі 858 грн та 34 копійки. І лише близько 14.00 26 липня він погодився сплатити штраф, після чого мав змогу продовжити свою поїздку.