В Одесі керівник підприємства продав санаторій

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Одеської області, прокуратурою Суворовського району Одеси минулого тижня внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального злочину, передбаченого ч. 3 ст. 365 КК України (перевищення службових повноважень, що призвело до тяжких наслідків).

Згідно з повідомленням, прокуратура району перевірила законність відчуження майна закритим акціонерним товариством, а саме санаторію-профілакторію по вул. Дача Ковалевського. Встановлено, що керівник підприємства без узгодження з Фондом держмайна уклав договір купівлі-продажу і реалізував нерухоме майно санаторію площею майже 3 тис. кв. метрів зацікавленим особам.

За попередньою оцінкою, своїми діями службовець завдав державі збитку на 200 тис. грн.

Досудове розслідування здійснює слідчий відділ Суворовського райвідділу міліції Одеси.