Водій позашляховика загинув у зіткненні з велосипедисткою
У Чернігівській області в результаті ДТП загинув водій позашляховика, який намагався уникнути зіткнення із велосипедисткою.
Про це УНІАН повідомили в Управлінні з питань надзвичайних ситуацій Чернігівської облдержадміністрації.
Учора в смт. Талалаївка водій автомобіля Mitsubishi Pajero Sport, рухаючись по вулиці, зачепив велосипедистку, що їхала в попутному напрямку. У результаті маневру автомобіль з’їхав на бордюр та перекинувся.
Внаслідок пригоди водій автомобіля, 1965 року народження, від отриманих травм загинув на місці пригоди. Пасажир автомобіля і велосипедистка отримали тілесні ушкодження та були доставлені до Талалаївської центральної районної лікарні.
Як уточнили УНІАН у Талалаївській районній лікарні, зараз постраждала жінка перебуває в реанімації. Стан постраждалого пасажира автомобіля медики оцінюють як середньої тяжкості.