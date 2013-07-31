Водій позашляховика загинув у зіткненні з велосипедисткою

Про це УНІАН повідомили в Управлінні з питань надзвичайних ситуацій Чернігівської облдержадміністрації.

Учора в смт. Талалаївка водій автомобіля Mitsubishi Pajero Sport, рухаючись по вулиці, зачепив велосипедистку, що їхала в попутному напрямку. У результаті маневру автомобіль з’їхав на бордюр та перекинувся.

Внаслідок пригоди водій автомобіля, 1965 року народження, від отриманих травм загинув на місці пригоди. Пасажир автомобіля і велосипедистка отримали тілесні ушкодження та були доставлені до Талалаївської центральної районної лікарні.

Як уточнили УНІАН у Талалаївській районній лікарні, зараз постраждала жінка перебуває в реанімації. Стан постраждалого пасажира автомобіля медики оцінюють як середньої тяжкості.