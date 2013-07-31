Псевдозасновника банку затримали і передали до психлікарні

Як повідомили УНІАН у Відділі по зв'язках з громадськістю Головного управління МВС України в Донецькій області, вдень у відділення банку по вул. Б.Хмельницького в Краматорську зайшов місцевий 36-річний житель, який, зібравши рекламні буклети, завів розмову із співробітницею установи, під час якої заявив, що є засновником даного банку і попросив видати йому великий кредит, але потім передумав і став вимагати 3 млн грн .

Дівчина, побачивши неадекватність відвідувача, сперечатися не стала і віддала йому невелику суми грошей, водночас натиснувши тривожну кнопку.

За словами молодшого інспектора групи затримання Краматорського міськуправління Михайла Опалька, на ганку об'єкта, що знаходиться під охороною, правоохоронці побачили невідомого, на руках якого були напіврукавички, а очі закривала бейсболка. Як тільки чоловік помітив співробітників міліції, він розвернувся і побіг вулицею, але міліція його затримала і доставила до міськвідділу.

Наразі затриманий чоловік перебуває в міській психіатричній лікарні. Його дії розцінені як хуліганство, кримінальне провадження відкрито за ст.296 ч.1 КК України.