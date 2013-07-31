На трасі Київ-Одеса джип збив росіян, серед них - діти

Аварія сталася напередодні вдень на 441-му кілометрі автодороги Київ-Одеса в Одеській області.

За попередніми даними водій позашляховика Mitsubishi Pajero Sport виїхав на узбіччя, наїхав на припаркований легковий автомобіль Skoda Octavia і на водія цього авто і двох дітей (всі громадяни Російської Федерації), які знаходилися поряд з автомобілем.

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Внаслідок пригоди водій автомобіля Skoda Оctavia і 16-річний підліток загинули на місці події. Дворічну дитину з травмами доставили до лікарні. Зараз правоохоронці з'ясовують причини та обставини події.

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