На трасі Київ-Одеса джип збив росіян, серед них - діти
09:45, 31 липня 2013Разное
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Позашляховик на трасі Київ-Одеса скоїв наїзд на трьох росіян, серед яких було двоє дітей, в результаті аварії батько і син загинули, ще одна дитина доставлена в лікарню.
Люди стояли на узбіччі
Аварія сталася напередодні вдень на 441-му кілометрі автодороги Київ-Одеса в Одеській області.
За попередніми даними водій позашляховика Mitsubishi Pajero Sport виїхав на узбіччя, наїхав на припаркований легковий автомобіль Skoda Octavia і на водія цього авто і двох дітей (всі громадяни Російської Федерації), які знаходилися поряд з автомобілем.
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Внаслідок пригоди водій автомобіля Skoda Оctavia і 16-річний підліток загинули на місці події. Дворічну дитину з травмами доставили до лікарні. Зараз правоохоронці з'ясовують причини та обставини події.
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