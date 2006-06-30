Росіяни не бачать соціально-економічних ”досягнень” Путіна

Сьогодні в Росії в мас-медіа не дозволено говорити про погіршення соціально-економічної ситуації. Газети, телебачення, радіо за вказівкою згори активно малюють рожеву картину «досягнень», покликаних демонструвати населенню, що жити можна і без демократії та економічних свобод. ЗМІ зобов`язані переконувати росіян у тому, що за кордоном живеться ще гірше, ніж у самій Росії, посилювати антизахідні настрої.

Публікації «аналітиків» про рожеву ситуацію в Росії наповнюють також Інтернет. Вони спрямовані скоріше на жителів «близького зарубіжжя», які не знають про ті, проблеми, які переживає сьогодні РФ.

Провал економічної політики російські власті намагаються компенсувати за рахунок підвищення цін на енергоносії, зокрема й для дружньої Білорусі.

Увагу росіян усіляко намагаються відвертати від проблем бідності, нагнітаючи антизахідну, антиамериканську істерію Кремль панічно боїться приходу демократії, намагаючись дискредитувати саме це поняття.

Так влада намагається уберегти себе від бунту. Адже бунт у Росії – це... страшно навіть подумати.

Що ж про соціально-економічну ситуацію в Росії думають самі рядові росіяни (а не спеціально підготовлені «аналітики»)?

Про це можна судити з питань, що їх надсилають громадяни Росії Президентові Володимиру Путіну, який через декілька днів збирається дати конференцію в Інтернет. Ось витяги з деяких запитань:

- Прошло уже 7 лет вашего президентства, народ как был нищим, так им и остается. Сколько, по вашему мнению, нужно времени, чтобы мы стали жить достойно? (Александр, 26 лет)

- Россия - самая богатая страна в мире. Почему мы живем в нищете? Если Вы не можете ничего сделать, дайте власть людям, которые сделают народ России богатым и уважаемым во всём мире. Президент страны должен жить ради людей. Вы уничтожили тысячи людей и должны ответить за это. (Владимир, 32 года, Москва)

- В России было 30 млн. человек за чертой бедности сейчас их 20 млн. Все министры экономики радуются что они "вытянули" 10 млн. из черты бедности, но эти 10 млн. просто умерли! Какие меры вы предпримете, чтобы люди не умирали от голода и жили не на 1500 рублей (1600 они отдают за коммунальные услуги)! (Владимир)

- Владимир Владимирович, почему народ, который поверил Вам и проголосовал за Вас, социально не защищён и беден? Почему Ваш народ продолжает жечь свечи в то время, когда всё продаётся за рубеж для благосостояния отдельных личностей? (Анатолий.)

- Владимир Владимирович, странно как-то получается. Вроде бы мы богатая страна. Нефти, газа и сырья у нас столько, что хватит на столько веков. Так вот почему же мы живем так? Почему в нашей стране одна нищета? Неужели Вы не видите? (Алексей, 17 лет, Москва)

- Помогите советом: как не умереть (в буквальном смысле) с голода, получая 4500 рублей в месяц, имея маленького ребенка и долги перед коммунальщиками? (Ирина, 25 лет)

- Вы знаете, что центр Москвы все процветает, а другие города, к примеру, город первого салюта Орел, становятся все грязнее и все беднее?! (Elena.)

- Уважаемый Президент, скажите, пожалуйста, когда зарплата сотрудников милиции будет хотя бы иногда повышаться? Ведь так продолжаться дальше не может. Платим за услуги и прочее уже по европейским ценам, а зарплата ниже, чем у отсталых стран. (Андрей, 36 лет, Москва)

- Учителям подняли зарплату, но только за счет самих учителей. Им снизили количество часов, а цена за часы осталась прежней, и получается, с учетом инфляции в России, что у них зарплата не только не увеличивается, но даже уменьшается. (Даниил, Краснодар)

- Уже не однократно задаю Вам вопрос. Я в 2005г. окончила вуз, работаю при этом учреждении инженером, оклад 1700 руб. (около 300 грн. – Автор). Как же можно прожить на такую заработанную плату, когда прожиточный минимум 2500 руб.? (Екатерина, 23 года, г. Волгоград)

- Я работаю в налоговой инспекции. Оклад 1200 рублей (220 грн. – Автор). Как считаете, я могу позволить себе съездить себе куда-нибудь или купить квартиру? Чисто арифметический вопрос. (Екатерина, 23 года)

Єгор Буданов