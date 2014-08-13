В УПЦ МП зробили вибір на користь «русского мира»: обрано митрополита Онуфрія

Митрополитом Київським, предстоятелем Української православної церкви Московського патріархату обрано митрополита Онуфрія.

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення прийняв Собор єпископів Української православної церкви МП, що відбувся у Києво-Печерській лаврі.

Прес-секретар УПЦ МП Георгій Коваленко повідомив журналістам, що митрополит Онуфрій під час голосування в другому турі набрав 48 із 74 голосів єпископів.

«У першому турі він набрав 36, Антоній набрав 24, а Сімеон Вінницький – 9. Саме вони пройшли до другого туру», - сказав Коваленко.

Також він повідомив, що інтронізація новообраного предстоятеля УПЦ МП відбудеться 17 серпня.

«Остаточне сходження на престол Київських митрополитів відбудеться 17 серпня під час Божественної літургії, на якій очікуємо представників усіх помісних православних церков», - сказав Коваленко.

Вибір єпископату Української православної церкви Московського патріархату зроблений на користь «русского мира». Єпископи УПЦ МП «обрали для себе долю КПУ та ПР».

Про це написав на своїй сторінці у «Фейсбук» керуючий Чернігівською єпархією Української православної церкви Київського патріархату, глава Інформаційного управління Київської патріархії Євстратій Зоря, коментуючи результати висування кандидатів на посаду предстоятеля УПЦ МП.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні у Трапезній палаті храму Антонія та Феодосія Печерських відбувся Собор єпископів УПЦ, на якому були присутні 82 ієрархи УПЦ МП.

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Голосування проходило таємно, у два тури: у першому турі з 74-х єпископів було визначено три кандидатури, а в другому турі з цих трьох кандидатур був обраний предстоятель УПЦ МП.

Повноправним предстоятелем Української православної церкви новообраний Київський митрополит стане після отримання благословенної грамоти від Московського патріарха Кирила і після урочистої інтронізації, яка відбудеться 17 серпня.

Довідка УНІАН. Митрополит Чернівецький і Буковинський Онуфрій (Орест Володимирович Березовський) народився 5 листопада 1944 року в селі Коритне Вашковецького, нині Вижницького, району Чернівецької області в родині священика.

У 1961 році закінчив середню школу. Протягом 1962-1964 років навчався в Чернівецькому технічному училищі, потім працював у будівельних організаціях Чернівців.

У 1966 році вступив на загальнотехнічний факультет Чернівецького університету.

1969 року після третього курсу університету був зарахований на другий курс Московської духовної семінарії, яку закінчив у 1972 році.

18 березня 1971 року прийняв чернечий постриг. 20 червня того ж року ченця Онуфрія висвятили в сан ієродиякона, а 29 травня 1972 року - в сан ієромонаха.

У 1980 році був возведений у сан ігумена.

28 серпня 1984 року призначений настоятелем Спасо-Преображенського храму Афонського представництва в селі Лукино (станція „Передєлкіно" Московської області).

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З 28 червня 1985 року - благочинний Московської Троїце-Сергієвої Лаври.

На Різдво 1986 року возведений у сан архімандрита.

У 1988 році закінчив Московську духовну академію з вченим ступенем кандидата богослов'я.

З 1988 року - намісник Свято-Успенської Почаївської лаври, прослужив до листопада 1990 року.

9 грудня 1990 року хіротонісаний в єпископа Чернівецького і Буковинського.

1994 року возведений у сан архієпископа, 2000 р. - в сан митрополита.

Рішенням Священного синоду УПЦ МП від 24 лютого 2014 року був обраний Місцеблюстителем Київської митрополичої кафедри.