"Кримстандартметрологія" 21 - 23 квітня проведе семінар "М'ясопродукти 2009. Якість і безпека"

21 – 23 квітня 2009 р. за підтримки Держспоживстандарту України, Національної асоціації «Укрм’ясо», Міністерства аграрної політики АР Крим ДП «Кримстандартметрологія» проведе науково-практичний семінар «М`ясопродукти 2009. Якість і безпечність». Про це УНІАН повідомили в прец-центрі Держспоживстандарту.

У семінарі візьмуть участь представники підприємств м’ясопереробної галузі. Проведення семінару скеровано на консолідацію зусиль фахівців підприємств щодо поліпшення якості, безпечності та конкурентоспроможності м’ясопродукції в Україні.

З доповідями запрошені провідні фахівці Технологічного інституту молока і м`яса УААН, Інституту екогігієни і токсикології ім. Л.І. Медведя, Управління ветеринарної медицини АР Крим.

У програмі семінару будуть розглянуті такі питання:

- основні напрями підвищення якості, безпечності м`ясної продукції і напівфабрикатів, впровадження екологічної упаковки та екомаркування;

- просування конкурентоздатних м`ясопродуктів на внутрішній та зовнішній ринки;

- використання нових технологій, устаткування, засобів вимірювальної техніки, стандартів і технічних регламентів для виробництва і реалізації м`ясопродуктів і напівфабрикатів;

- розробка, впровадження, сертифікація на підприємствах сучасних систем управління відповідно до вимог міжнародних стандартів.

Учасники семінару отримають свідоцтво про підвищення кваліфікації.

До уваги товаровиробників! В рамках семінару заплановано проведення конкурсу-дегустації м`ясної продукції і м`ясних напівфабрикатів «М’ясопродукція – висока якість». Конкурс-дегустація проводитиметься за 8 номінаціями. Зразки, що одержать максимальну кількість балів, будуть відзначені дипломами.

Місце проведення заходу: м. Алушта, Пансіонат «Північна Двіна».

З питань щодо участі у семінарі прохання звертатися до ДП «Кримстандартметрологія»: тел. (0652) 44-69-22, 44-38-12,

http://www.standard.crimea.ua