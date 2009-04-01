ПЕРЕЛІКИ ТОВАРІВ: сезонні (обчислення гарантійного терміну); з яких утворюється обмінний фонд; які не підлягають обміну

ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ Про реалізацію окремих положень Закону України "Про захист прав споживачів"

В редакції № 1173 ( 1173-2005-п ) від 07.12.2005 )

Відповідно до статей 13, 14 і 20 Закону України "Про захист прав споживачів" Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити:

перелік сезонних товарів згідно з додатком № 1, гарантійні терміни за якими обчислюються з початку відповідного сезону;

перелік товарів згідно з додатком № 2, з яких виробники разом з продавцями на договірній основі утворюють обмінний фонд для надання їх в тимчасове користування споживачам на час гарантійного ремонту куплених ними товарів;

перелік товарів належної якості згідно з додатком № 3, що не підлягають обміну (поверненню), якщо вони не задовольняють споживачів з будь-яких причин.

2. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету

Міністрів України від 23 вересня 1991 р. № 216 "Про затвердження переліку товарів належної якості, що не підлягають обміну (поверненню) споживачами (покупцями)".

Додаток № 1

ПЕРЕЛІК сезонних товарів, гарантійні терміни за якими обчислюються з початку відповідного сезону

Одяг, хутряні та інші вироби

весняно-літнього асортименту - з 1 квітня

осінньо-зимового асортименту - з 1 жовтня

Взуття

зимового асортименту - з 15 листопада по 15 березня

весняно-осіннього асортименту - з 15 березня по 15 травня

літнього асортименту - з 15 травня по 15 вересня

Додаток № 2

ПЕРЕЛІК товарів, з яких утворюється обмінний фонд

Телевізори

Мікрохвильові печі

Магнітоли

Кухонні машини

Магнітофони

В`язальні машини

Радіоприймачі

Пилососи

Холодильники

Електропраски

Морозильники

Електроміксери

Пральні машини

Електросоковижималки

Апарати телефонні, у тому числі мобільного зв`язку

Персональні комп`ютери та комплектуючі частини до них

Апаратура для відеозапису та відтворення зображення і звуку

Електрочайники

Електрофени

Електрокавоварки

Додаток № 3 ПЕРЕЛІК товарів належної якості, що не підлягають обміну (поверненню)

Продовольчі товари,

лікарські препарати та засоби,

предмети сангігієни

Непродовольчі товари:

фотоплівки, фотопластинки, фотографічний папір

корсетні товари

парфюмерно-косметичні вироби

пір`яно-пухові вироби

дитячі іграшки м`які

дитячі іграшки гумові надувні

зубні щітки

мундштуки

апарати для гоління

помазки для гоління

розчіски, гребенці та щітки масажні

сурдини (для духових музичних інструментів)

скрипічні підборіддя

рукавички

тканини

тюлегардинні і мереживні полотна

килимові вироби метражні

білизна натільна

білизна постільна

панчішно-шкарпеткові вироби

товари в аерозольній упаковці

друковані видання

лінійний та листковий металопрокат, трубна продукція,

пиломатеріали,

погонажні (плінтус, наличник),

плитні матеріали (деревноволокнисті та деревностружкові плити, фанера) і скло, нарізані або розкроєні під розмір, визначений покупцем (замовником)

аудіо-, відеокасети, диски для лазерних систем зчитування із записом

вироби з натурального та штучного волосся (перуки)

товари для немовлят (пелюшки, соски, пляшечки для годування тощо)

інструменти для манікюру, педикюру (ножиці, пилочки тощо)

ювелірні вироби з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння

( Перелік із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 1317 від 20.08.2003, № 1642 від 13.12.2004, № 1173 від 07.12.2005 )

Джерело - офіційний сайт Верховної Ради.