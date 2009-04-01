ПЕРЕЛІКИ ТОВАРІВ: сезонні (обчислення гарантійного терміну); з яких утворюється обмінний фонд; які не підлягають обміну
ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ Про реалізацію окремих положень Закону України "Про захист прав споживачів"
Про реалізацію окремих положень Закону України "Про захист прав споживачів"
В редакції № 1173 ( 1173-2005-п ) від 07.12.2005 )
Відповідно до статей 13, 14 і 20 Закону України "Про захист прав споживачів" Кабінет Міністрів України постановляє:
1. Затвердити:
перелік сезонних товарів згідно з додатком № 1, гарантійні терміни за якими обчислюються з початку відповідного сезону;
перелік товарів згідно з додатком № 2, з яких виробники разом з продавцями на договірній основі утворюють обмінний фонд для надання їх в тимчасове користування споживачам на час гарантійного ремонту куплених ними товарів;
перелік товарів належної якості згідно з додатком № 3, що не підлягають обміну (поверненню), якщо вони не задовольняють споживачів з будь-яких причин.
2. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету
Міністрів України від 23 вересня 1991 р. № 216 "Про затвердження переліку товарів належної якості, що не підлягають обміну (поверненню) споживачами (покупцями)".
Додаток № 1
ПЕРЕЛІК сезонних товарів, гарантійні терміни за якими обчислюються з початку відповідного сезону
сезонних товарів, гарантійні терміни за якими обчислюються з початку відповідного сезону
Одяг, хутряні та інші вироби
весняно-літнього асортименту - з 1 квітня
осінньо-зимового асортименту - з 1 жовтня
Взуття
зимового асортименту - з 15 листопада по 15 березня
весняно-осіннього асортименту - з 15 березня по 15 травня
літнього асортименту - з 15 травня по 15 вересня
Додаток № 2
ПЕРЕЛІК товарів, з яких утворюється обмінний фонд
товарів, з яких утворюється обмінний фонд
Телевізори
Мікрохвильові печі
Магнітоли
Кухонні машини
Магнітофони
В`язальні машини
Радіоприймачі
Пилососи
Холодильники
Електропраски
Морозильники
Електроміксери
Пральні машини
Електросоковижималки
Апарати телефонні, у тому числі мобільного зв`язку
Персональні комп`ютери та комплектуючі частини до них
Апаратура для відеозапису та відтворення зображення і звуку
Електрочайники
Електрофени
Електрокавоварки
Додаток № 3 ПЕРЕЛІК товарів належної якості, що не підлягають обміну (поверненню)
ПЕРЕЛІК
товарів належної якості, що не підлягають обміну (поверненню)
Продовольчі товари,
лікарські препарати та засоби,
предмети сангігієни
Непродовольчі товари:
фотоплівки, фотопластинки, фотографічний папір
корсетні товари
парфюмерно-косметичні вироби
пір`яно-пухові вироби
дитячі іграшки м`які
дитячі іграшки гумові надувні
зубні щітки
мундштуки
апарати для гоління
помазки для гоління
розчіски, гребенці та щітки масажні
сурдини (для духових музичних інструментів)
скрипічні підборіддя
рукавички
тканини
тюлегардинні і мереживні полотна
килимові вироби метражні
білизна натільна
білизна постільна
панчішно-шкарпеткові вироби
товари в аерозольній упаковці
друковані видання
лінійний та листковий металопрокат, трубна продукція,
пиломатеріали,
погонажні (плінтус, наличник),
плитні матеріали (деревноволокнисті та деревностружкові плити, фанера) і скло, нарізані або розкроєні під розмір, визначений покупцем (замовником)
аудіо-, відеокасети, диски для лазерних систем зчитування із записом
вироби з натурального та штучного волосся (перуки)
товари для немовлят (пелюшки, соски, пляшечки для годування тощо)
інструменти для манікюру, педикюру (ножиці, пилочки тощо)
ювелірні вироби з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння
( Перелік із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 1317 від 20.08.2003, № 1642 від 13.12.2004, № 1173 від 07.12.2005 )
Джерело - офіційний сайт Верховної Ради.