Жінки купують 8 з 10 пляшок вина

Жінки вибирають і купують вісім з десяти пляшок вина, яке п`ється удома, пише The Guardian, посилаючись на дані проведеного дослідження.

Дані опитування спростовують традиційне уявлення про те, що чоловіки є лідерами по придбанню вин, відзначає видання.

Дослідження "Жінки і вино" проводилося в період з січня по березень цього року серед 4306 читачок журналів Decanter і Livingetc у Франції, Німеччині, Великобританії, Японії і США в рамках щорічного опитування відвідувачів найбільшої у світі виставки вин Vinexpo.

"Роль жінки у покупці вин і глибина її знань цій сфері у значній мірі недооцінювалися... Виробники вин повинні винести з цього урок: “шерше ля фам”, якщо хочете продавати", - стверджує керівник Vinexpo Роберт БЕЙНА.