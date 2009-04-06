Купувати несертифіковані мобільники з 30 вересня стане невигідно

З 28 березня цього року набув чинності новий Порядок реалізації в Україні радіоелектронних засобів, у тому числі, й мобільних телефонів, запроваджений Національна комісія з питань регулювання зв’язку (НКРС) у рамках боротьби із “сірим імпортом”. Документ покликаний, зокрема, захистити право покупців на придбання якісних сертифікованих мобільних телефонів та їх гарантійне обслуговування. Про це повідомив заступник начальника Українського державного центру радіочастот (УДЦР) з питань радіоелектронних засобів Володимир КИРИЧЕНКО.

За його словами, згідно з документом, коди IMEI (унікальні міжнародні ідентифікаційні коди, що присвоюються кожному мобільному телефону) всіх мобільних телефонів, що використовуються і реалізуються на території України, до осені мають бути внесені до єдиної узагальненої бази даних УДЦР.

Продавці мобільних телефонів зобов’язані реєструвати всі телефони під час ввезення на митну територію України. Крім того, оператори мобільного зв’язку мають до 30 червня зареєструвати в базі УДЦР коди IMEI всіх телефонів, які знаходяться у них на обслуговуванні. Телефони, коди яких не будуть зареєстровані в цій базі, не будуть обслуговуватися операторами жодної з діючих в Україні мереж. Разом з тим, на час перехідного періоду операторам надається право обслуговувати незареєстровані телефони протягом 3 місяців.

Крім того, з 30 червня набуде чинності нова процедура – власнику не сертифікованого мобільного телефону при реєстрації “сотовика” в мережі надсилатиметься SMS-повідомлення, яким абонент попереджатиметься, що його телефон не зареєстрований у базі даних та без необхідної реєстрації коду IMEI може обслуговуватися в мережі не більше 3 місяців, а згодом буде вимкнений. Разом з тим, власник телефону, легально ввезеного в Україну, але через якісь причини не зареєстрованого в базі, отримує можливість протягом цього часу зареєструвати свій телефон. Дізнатися про те, зареєстрований код телефону чи ні, можна буде відправивши SMS на відповідний чотиризначний номер оператора. Такі номери для кожного оператора будуть визначені до 30 червня цього року.

Узагальнена база даних, зокрема, буде складатися з реєстру кодів сертифікованих для реалізації в Україні мобільних телефонів, а також з “чорного списку” кодів телефонів, загублених чи викрадених на території України. Це, за словами В.КИРИЧЕНКА, дасть можливість правоохоронцям відстежувати викрадені чи загублені мобільні телефони, власники яких звернулися в МВС з відповідною заявою.

Таким чином, запровадження даного порядку дасть можливість суттєво зменшити і навіть зробити невигідним “сірий імпорт” мобільних телефонів в Україну, збитки від якого тільки через недоотримання ПДВ у 2008 році склали порядка 1,5 млрд. грн., а також зробить невигідним бізнес на крадених телефонах, оскільки телефон із “чорного списку” не буде обслуговуватися в жодній з українських, а також в закордонних мережах.

“Це досвід не український, а світовий. Облік кодів ІМЕІ здійснюється в усіх країнах Євросоюзу. Асоціація операторів GSM створила навіть єдину європейську базу унікальних міжнародних ідентифікаційних кодів в Ірландії в Дубліні. Такі ж бази створюють Росія, Казахстан, Узбекистан, Азербайджан і Терція. Це робиться для захисту виробників та бюджетних надходжень від даного бізнесу, а також для захисту споживачів, які, придбавши сертифікований телефон, зможуть згодом отримати також нормальне гарантійне обслуговування”, - підсумував В.КИРИЧЕНКО.